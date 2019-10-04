Vali Mustafa Çiftçi, OSB’deki sanayi kuruluşlarını gezdi

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hayri Şamlı, OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın ve bazı daire müdürlerinin eşlik ettiği ziyarette Vali Çiftçi, komple un ve yem fabrikası tesisleri (anahtar teslim) imalatı yapan Alapala Makina’yı ziyaret ederek işyerinde incelemelerde bulundu.

Alapala Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’dan bilgi alan Vali Çiftçi, daha sonra Alapros Makine ve Bilsar Tekstil’i de ziyaret ederek, firma sahiplerinden bilgi aldı.

(Haber Merkezi)