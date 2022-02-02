Vali Mustafa Çiftçi kutladı
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, üç ayların başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm Türk İslam aleminin mübarek üç aylarını kutladı.
Üç ayların başlaması nedeni ile sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Vali Çiftçi, “Rahmetin, mağfiretin ve lütfun bol olduğu; feyiz ve bereketin yoğunlaştığı mübarek üç aylar iklimine kavuşmuş bulunuyoruz” dedi.
Vali Çiftçi’nin üç aylar ile ilgili mesajı şu şekilde: “Rahmetin, mağfiretin ve lütfun bol olduğu; feyiz ve bereketin yoğunlaştığı mübarek üç aylar iklimine kavuşmuş bulunuyoruz.
Üç aylar ve içerisinde bulunan mübarek geceler, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olan, manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin sağanak sağanak yağdığı, feyiz ve bereketle dolu rahmet mevsimidir.
Üç ayların ve idrak edeceğimiz Regâib Kandili’nin ülkemize, milletimize, İslam âlemine hayırlar, bereketler, güzellikler, barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum”
(Volkan SINAYUÇ)
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