Vali Mustafa Çiftçi, İstanbul’un Fethi’nin 569.’ncu yılını kutladı

Vali Mustafa Çiftçi, yayınladığı mesajda şanlı tarihimizin millî birlik ruhuyla kazanılmış eşsiz nice zaferlerle dolu olduğunu hatırlatarak tarih sahnesinde müstesna bir yere ve değere sahip olan İstanbul’un Fethi’nin de bu dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

Vali Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sultan II. Mehmet; nice imparatorun, hakanın, sultanın hayallerini süsleyen İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fethederek "Fatih" unvanıyla tarihteki yerini almıştır.

“MEDENİYETİMİZ İNSANLIK

TARİHİNE DAMGA VURDU”

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethederek karanlık Orta Çağ’ı kapatıp yeni bir çağ açmış, köklü medeniyetimiz ile insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in “İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, Onu fetheden asker ne güzel askerdir.” müjdesine nail olmuştur.

Akşemsettin, Molla Gürani gibi manevi şahsiyetlerin himayesinde mükemmel bir eğitim alarak, “Ya ben İstanbul’u alırım, ya İstanbul beni!” diyerek koyduğu büyük hedefi ilan etmiş, sadece bir şehir değil aynı zamanda gönüller de fethetmiştir.

Kıtalara hükmeden aziz ceddimiz, gittiği yerlere gözyaşı, kin, nefret, haksızlık ve adaletsizlik değil; hak, hukuk, insan hakları, medeniyet ve hoşgörü götürmüştür. Fethettiği yerleri yakıp yıkmamış, hanlar, hamamlar, medreseler, köprüler ve kervansaraylarla donatmış, Konstantin’in şehri kısa bir zaman içinde “Şehr-i İstanbul” hâline gelmiştir.

Bu şanlı gün münasebetiyle, Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) meth ü senâsına nail olan Fatih Sultan Mehmet Han’ı, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden fetih şehitlerimizi, fethin manevi önderlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimiz ve vatanımız için her türlü fedakârlığa katlanan ecdadımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

