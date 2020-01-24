Vali Mustafa Çiftçi galericilerle görüştü

Vali Mustafa Çiftçi geçtiğimiz günlerde Çorum Oto Galericiler Sitesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Çiftçi ziyarette Oto Galericiler Sitesi yöneticisi Ahmet Bağıran, Çorum Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fahri Yandık ve Yönetim Kurulu üyeleriyle biraraya geldi.

Bağıran ve Yandık çalışmalarını anlatarak çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundukları Vali Çiftçi’ye nazik ziyareti için teşekkürlerini de iletti. Vali Çiftçi de galerici esnafına çalışmalarında başarı diledi.

(Volkan SINAYUÇ)