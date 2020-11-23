Vali Mustafa Çiftçi din görevlileri ile buluştu

Her ay düzenli olarak gerçekleşen personel mutat toplantısına İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Adnan Zeki Bıyık, Şube Müdürleri, şefler ve din görevlileri katıldı.

Vali Çiftçi toplantıda, Vefa gruplarındaki din görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederken mesleki bilgiler konularının yanında koronavirüs nedeniyle oluşan pandemi dönemi çalışmalarının direktiflerini verdi.

Toplantı sonunda üstün başarı belgesi almaya hak kazanan din görevlilerini tebrik ederek belge takdim etti.

(Haber Merkezi)