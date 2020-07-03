Vali Mustafa Çiftçi Çatak ve Gülücek yollarındaki asfalt çalışmalarını inceledi
Vali Mustafa Çiftçi, Çatak Grup Tabiat Parkı’na uzanan 3 km.’lik yolda yapılan asfalt kaplama çalışmalarını inceledi. Beraberinde İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile birlikte Çorum İl Özel İdaresi’nin 2020 Yılı Asfalt Çalışmaları kapsamındaki Büyük Gülücek ve Küçük Gülücek köyleri arasındaki satıh kaplama çalışmalarını inceleyen Vali Çiftçi, çalışmalarla ilgili Recep Çıplak’tan bilgi aldı.
Güncel 03.07.2020, 19:30
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2019 Yılı KÖYDES Ek Programı kapsamında, Büyük Gülücek Köyü ve Küçük Gülücek Köyü arasında yer alan yolun 2 km.’lik kısmının 1. kat, 3,6 km.’lik kısmının ise 2. Kat sathi asfalt kaplama çalışmalarının yapılan çalışma ile tamamlanacağı belirtilirken, Vali Çiftçi çalışma yapan işçilerle selamlaşarak kolaylıklar diledi.
(Haber Merkezi)
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