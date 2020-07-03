Vali Mustafa Çiftçi Çatak ve Gülücek yollarındaki asfalt çalışmalarını inceledi

2019 Yılı KÖYDES Ek Programı kapsamında, Büyük Gülücek Köyü ve Küçük Gülücek Köyü arasında yer alan yolun 2 km.’lik kısmının 1. kat, 3,6 km.’lik kısmının ise 2. Kat sathi asfalt kaplama çalışmalarının yapılan çalışma ile tamamlanacağı belirtilirken, Vali Çiftçi çalışma yapan işçilerle selamlaşarak kolaylıklar diledi.

(Haber Merkezi)