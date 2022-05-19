Vali Mustafa Çiftçi 35. kez kan bağışladı

İmkanlar elverdiği müddetçe düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu ifade eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 35'inci kez kan bağışında bulunduğunu açıkladı.

Çorum'da günlük kan bağışlarının 20 ünite seviyelerine düştüğü açıklayan Vali Çiftçi, “Mübarek Ramazan Ayı süresince kan bağışları oldukça azalmış, günlük kan ihtiyacı 60-70 ünite civarında iken, bağışlar 20 ünite seviyelerine düşmüş. Bir gün bizim de Kızılay’dan taze kan ihtiyacımız olabileceğini düşünerek kan bağışında bulunalım. Sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Bir Ünite Kan Bir Can Demektir. Kan ver, Can ver” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

