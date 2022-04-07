Vali konağı önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay bugün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle otomobiliyle gelen O.S (21), Hüseyin Y.A ‘yı (25), silahla ateş ederek kolundan ve bacağından yaraladı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli aracıyla kaçmak isterken cinayet devriye ekibi tarafından suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Çorum Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak ve bir göz doktoru yaptı. Yaralı Hüseyin Y.A., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis silahla yaralama olayı ile ilgili soruşturmasını sürdürürken, Çorum Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak; "Buradan geçerken bir kalabalık gördüm. Arabamı park ettim ve olay yerine geçtim. Yaralı gencin başında göz doktoru hamım vardı. Ayağından ve kolundan ateşli silahla yaralanması vardı. Ayağına turnike uygulanmıştı ama koluna yapılan turnike etkili değildi, kan akıyordu. Turnikesini uyguladık. Ambulansa bindirdik, bilinci açıktı." dedi.