Vali Kılıç’ın acı günü
Önceki dönem Çorum Valisi Necmettin Kılıç eşi Necmiye Kılıç’ı kaybetti.
Güncel 09.06.2021, 11:19
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Çorum’da 2016-2018 yılları arasında Valilik görevini yapan Necmettin Kılıç’ın eşi Necmiye Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Necmiye Kılıç'ın vefat haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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