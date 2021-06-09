Vali Kılıç’ın acı günü

Çorum’da 2016-2018 yılları arasında Valilik görevini yapan Necmettin Kılıç’ın eşi Necmiye Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Necmiye Kılıç'ın vefat haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)