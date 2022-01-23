Vali, karne sevincine ortak oldu
Güncel 23.01.2022, 18:56
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Vali Mustafa Çiftçi, karnelerini alan Albayrak İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin davetini kırmayarak Şellale Cafe’de öğrenciler, aileleri ve sınıf öğretmenleri Metin Devrez ile bir araya geldi.
Vali Çiftçi, karne pastasını çocuklarla birlikte kesti.
(Haber Merkezi)
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