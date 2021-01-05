Vali ile Başkan, cami çocuklarını sevindirdi

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı’nın Hicret Camii’nde düzenlediği “Çocuklar Gülerse Dünya Güler” etkinliğine katıldı. Müftü Muharrem Biçer ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’nin de yer aldığı etkinlikte Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın camiye 3 ay boyunca düzenli olarak gelen 20 çocuğa hediyeler verdi.

Tören öncesi Muhtar Belli’yi ziyaret ederek mahallede yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişarede bulunan Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın daha sonra camiye geçti. Burada düzenlenen törende ilk olarak Peygamber Efendimizin doğumuna istinaden 571 çocuk ile başlayan proje kapsamında bugüne kadar mahallede 2 bin çocuğu sevindirdiklerini ifade eden Muhtar Belli, mahalle sakinleri, esnafın, Valilik ve Belediye’nin desteğine teşekkür ettiklerini vurguladı.

Vali Mustafa Çiftçi ile Başkan Aşgın da törende çocuklara hediyelerini dağıttıktan sonra etkinliğin düzenlenmesinde ve projede emeği geçen tüm mahalle sakinleri ile hayırseverlere teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)