Vali fidan dikip, rekorlar ormanında denetim yaptı

Vali Mustafa Çiftçi, Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp ve teknik ekibi tarafından çiçeklerle karşılandı. Vali Mustafa Çiftçi, Orman İşletme Müdürü Kayaalp’ten ilimizin orman varlığı, orman işletmeciliği esasları, misyonu-vizyonu ve ilimizde gerçekleştirilen ağaçlandırma ve sosyal ormancılık çalışmaları üzerine brifing aldı.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet daha sonra ise Celilkırı-Akkent mevkiinde 11 Aralık 2019 tarihinde 303 bin 150 adet fidan dikilerek Guinness Rekoru kırılan ağaçlandırma sahasında devam eden ot alma ve çapalama gibi bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek denetledi.



(Haber Merkezi)

