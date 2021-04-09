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Vali Çiftçi’ye ziyaret

Güncel 09.04.2021, 23:44
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Vali Çiftçi’ye ziyaret

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi’ye bir ziyaret gerçekleştirildi. 
10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve beraberindeki heyet, Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

(Haber Merkezi) 
 

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