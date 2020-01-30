Vali Çiftçi’ye yoğun ziyaret

İçişleri Bakanlığı’nın açık kapı politikası doğrultusunda makam odası kapılarını açık tuttuğu gibi halkın devlete doğrudan ulaşmasına imkan sağlayarak sorunlara karşı duyarlılığı ile takdir toplayan Vali Çiftçi, vatandaşın iyi veya kötü gününde yanında olmaya bir gayret gösteriyor.

Makam odasının kapılarını sürekli açık tutan ve kendisine ulaşmak isteyen herkesi kabul eden Vali Mustafa Çiftçi, son olarak çok sayıda kişiyi yine makamında ağırladı.

Vali Mustafa Çiftçi’yi sırasıyla ziyaret eden sivil toplum kuruluşlarından biri de Gülabibey Mahallesi Eğitim, Sağlık ve Spor Kulübü Derneği oldu. Dernek Başkanı Hasan Belli ve Üyeleri, dernek hakkında bilgi vermek amacıyla Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

TÜRKAV İl Başkanı İlyas Gül ve Yönetimi, göreve yeni başlamaları münasebetiyle Vali Mustafa Çiftçi’ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı İsmail Fatih Uysal ve Yönetimi, hazırladıkları projeler hakkında bilgi vermek için Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ve Yönetim Kurulu üyeleri de Vali Çiftçi’yei ziyaret ederek bir süre görüştü.

(Mehmet DALAR)