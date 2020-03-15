Vali Çiftçi’ye Tıp Bayramı ziyareti

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ve beraberindeki heyet 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Vali Çiftçi’yi ziyaret ederek çiçek verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Vali Mustafa Çiftçi, “Bir nefeslik sıhhatin değeri ölçülemeyecek kadar büyük ve kıymetlidir” dedi.

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görev yaptığı vurgulayan Vali Çiftçi, “Mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görevlerini yapan, verilen sağlık hizmetlerinde emeği, katkısı olan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyor, kendilerine hayırlı hizmetler, başarılı çalışmalar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)