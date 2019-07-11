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Vali Çiftçi’ye teşekkür

Oğuzlar belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Vali Mustafa Çiftçi’ye Oğuzları ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Vali Çiftçi’ye teşekkür

Oğuzlar belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Vali Mustafa Çiftçi’ye Oğuzları ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:09
Vali Çiftçi’ye teşekkür

Vali Mustafa Çiftçi ve Kurum Müdürlerinin Oğuzlar'a gerçekleştirdiği ziyarette Oğuzlar Kaymakamlığında ve Oğuzlar Belediyesinde brifing alınırken daha sonra Oğuzlar Belediyesi’ne ait Altın Koz Sosyal Tesislerinde İlçe ve köy muhtarları ile toplantı yapılmıştı.

Yapılan ziyaretin ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Vali Mustafa Çiftçi ve İl İdare Amirlerine Oğuzlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Yıldırım, “Devletimizden Oğuzlarımızın ve bölgenin turizm ile gelişip kalkınmasını sağlayacak olan sahil yolu için bizlere de destek olacağına inanıyor, desteklerinizi bekliyoruz" dedi.(Haber Merkezi)

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