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Vali Çiftçi’ye proje kitapçığı

Hitit Akademi Derneği tarafından yürütülen, Valilik ve Hitit Üniversitesi iş birliğinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Nikonya’yı Çorum Yapan Gönül Sultanları” Projesi tamamlandı.

Güncel 28.01.2021, 19:53
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Vali Çiftçi’ye proje kitapçığı

Dernek Başkanı Doç. Dr. Zekeriya Işık ve yönetimi, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek proje kitapçığını ve çekilen belgesel görüntülerini takdim ettiler. (Haber Merkezi)

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