Vali Çiftçi’ye PDR Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi

İhtiyaç duyulması halinde, ilimizde oluşturulacak komisyonlarda kendi alanları ile ilgili görev almaya hazır olduklarını dile getiren Ahmet Ölçer, 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü ile ilgili olarak da Vali Çiftçi’yi bilgilendirdi. (Haber Merkezi)

