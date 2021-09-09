Vali Çiftçi’ye PDR Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi
Türk PDR Derneği Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Güncel 09.09.2021, 18:36 09.09.2021, 19:36
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İhtiyaç duyulması halinde, ilimizde oluşturulacak komisyonlarda kendi alanları ile ilgili görev almaya hazır olduklarını dile getiren Ahmet Ölçer, 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü ile ilgili olarak da Vali Çiftçi’yi bilgilendirdi. (Haber Merkezi)
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