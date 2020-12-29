Vali Çiftçi’ye Konya Karatay’dan misafir

Konya Karataş Belediye Başkanı Hasan Kılca ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Başkan Kılca’yı Valilik girişinde karşılayan Vali Çiftçi daha sonra birlikte makama geçti.

Karatay Belediye Başkanı Kılca ile bir süre görüşen Vali Çiftçi ziyaret nedeniyle teşekkürlerini iletti. Vali Çiftçi ve Başkan Kılca ziyarette karşılıklı hediyeleşti.

(Haber Merkezi)