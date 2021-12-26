Vali Çiftçi’ye kitabını hediye etti

Çorumlu genç yazar Berkay Aydın, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Berkay Aydın, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Vali Çiftçi’ye kitabını hediye eden genç yazar, kitabını yazma sürecini de anlattı.

Aydın, Çiftçi’ye şimdilerde yazdığı polisiye türdeki ikinci romanından da söz etti. Yazarın ilk kitabı ‘Bize Kalan?’ romanını inceleyen Vali Çiftçi, Aydın’a başarılar diledi. (Nurdan AKBAŞ)

