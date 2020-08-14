Vali Çiftçi’ye iade-i ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, Vali Mustafa Çiftçi’ye iade-i ziyarette bulundu.

Güncel 14.08.2020, 20:45
2626
Vali Çiftçi’ye iade-i ziyaret

Vali Çiftçi, 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat Valiliği görevine atanan ve 18 Haziran’da görevine başlayan Vali Ziya Polat’ı geçtiğimiz ay makamında ziyaret ederek kutlamıştı.

Önceki gün ilimize gelen Vali Ziya Polat da Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Vali Çiftçi ve Vali Polat bir süre iki il arasında yapılabilecek çalışmalarla ilgili sohbet de etti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 16 Ağustos 2020
İmsak 04:09
Güneş 05:45
Öğle 12:50
İkindi 16:38
Akşam 19:44
Yatsı 21:13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@