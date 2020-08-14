Vali Çiftçi’ye iade-i ziyaret
Yozgat Valisi Ziya Polat, Vali Mustafa Çiftçi’ye iade-i ziyarette bulundu.
Güncel 14.08.2020, 20:45
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Vali Çiftçi, 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat Valiliği görevine atanan ve 18 Haziran’da görevine başlayan Vali Ziya Polat’ı geçtiğimiz ay makamında ziyaret ederek kutlamıştı.
Önceki gün ilimize gelen Vali Ziya Polat da Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Vali Çiftçi ve Vali Polat bir süre iki il arasında yapılabilecek çalışmalarla ilgili sohbet de etti.
(Haber Merkezi)
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