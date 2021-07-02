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Vali Çiftçi’ye fuar daveti

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da düzenlenecek olan Güzellik Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı’na davet edildi.

Güncel 02.07.2021, 22:36
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Vali Çiftçi’ye fuar daveti

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, 6-8 Temmuz 2021 günleri Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde yapılacak olan Güzellik Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı için Vali Çiftçi’ye davette bulundu. 
Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret eden Oda Başkanı Mustafa Köse hem yaptıkları çalışmalar hem de fuar ile ilgili bilgi vererek davetiyesini takdim etti. 
(Uğur GÖRKEM)
 

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