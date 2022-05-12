Vali Çiftçi’ye Engelliler Haftası nedeniyle ziyaret

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, engelli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile bir heyet Vali Çiftçi’yi ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Çiftçi’nin misafirleri ile yakından ilgilendiği ziyarete görme engellilere yönelik açılan Kur’an Kursu’nun öğrencileri ile aileleri ve Müftülük Engelli Koordinatörlüğü yetkilileri de hazır bulunarak faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

