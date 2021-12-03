Vali Çiftçi’ye Dünya Engelliler Günü ziyareti
Güncel 03.12.2021, 19:18
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bireyleri makamında ağırladı.
Dünya Engelliler Günü nedeni ile Vali Çiftçi’ye ilk ziyareti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sakatlar Derneği, Otizm Derneği, Altı Nokta Körler Derneği ve diğer engelli sivil toplum kuruluşlarının başkanları yaptı.
Engellilere yönelik devletin çalışmaları ve yaşanan sorunların ele alındığı ziyarette Vali Çiftçi’ye çiçek takdimi de yapıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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