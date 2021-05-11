Vali Çiftçi’ye Çölyak ziyareti
“Dünya Çölyak Günü” nedeniyle Çölyak Derneği Çorum Şube Başkanı Fatma Müjgan Demir, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Güncel 11.05.2021, 18:07
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Ziyarette Vali Çiftçi’ye Çölyak Günü, Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulu olarak yapılan faaliyetler, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile işbirliği içinde uygulanan ”Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hakkında da bilgiler verildi.
Vali Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyetin gününü kutladı.
(Uğur GÖRKEM)
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