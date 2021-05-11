Vali Çiftçi’ye Çölyak ziyareti

Ziyarette Vali Çiftçi’ye Çölyak Günü, Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulu olarak yapılan faaliyetler, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile işbirliği içinde uygulanan ”Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hakkında da bilgiler verildi.

Vali Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyetin gününü kutladı.

(Uğur GÖRKEM)

