Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
92826
ALTIN
247.421
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3786
EURO
6.5894

Vali Çiftçi’ye 25. kez kan verdiği için gümüş madalya

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, göreve başladığı günlerde kan bağışına verdiği önemi Kızılay Kan Merkezi’ni ziyaret ederek ve kan bağışında bulunarak göstermişti.

Vali Çiftçi’ye 25. kez kan verdiği için gümüş madalya

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, göreve başladığı günlerde kan bağışına verdiği önemi Kızılay Kan Merkezi’ni ziyaret ederek ve kan bağışında bulunarak göstermişti.

11 Haziran 2019 Salı 21:10
Vali Çiftçi’ye 25. kez kan verdiği için gümüş madalya

Türkiye Kızılay Derneği’nin kuruluşu nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 25. Kez kan bağışında bulunmuş olan Vali Mustafa Çiftçi’ye gümüş madalya verildi.

Vali Çiftçi, Kızılay’dan aldığı gümüş madalya ve beratını sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu; “25. Kan bağışımdan sonra Kızılay Kan Merkezi Doktorumuzdan gümüş madalyamı ve beratımı teslim aldım. “Yapılamayan tek ilaç kandır” diyerek bundan sonra da, Allah sıhhat ve afiyette daim kılarsa bağışlara devam edeceğim inşallah. Ayrıca kan bağışıyla başka insanlara faydalı olduğumuz gibi, kendi vücut sağlığımız yönünden müsbet tesirleri de bir gerçek”

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
FSM öğrencileri mezuniyeti kutladı
FSM öğrencileri mezuniyeti kutladı
Gazi Caddesi’nde yılsonu sergisi
Gazi Caddesi’nde yılsonu sergisi
“Sendikacılık sınırlarına hapsolmadık”
“Sendikacılık sınırlarına hapsolmadık”
Çevre onlara emanet
Çevre onlara emanet
Kavuncu, Rektör Öztürk ve Başhekim Sezikli’yi kutladı
Kavuncu, Rektör Öztürk ve Başhekim Sezikli’yi kutladı
Vali Çiftçi’den Rektör Öztürk’e iadeyi ziyaret
Vali Çiftçi’den Rektör Öztürk’e iadeyi ziyaret

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim