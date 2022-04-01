Vali Çiftçi’nin ziyaretleri
Vali Mustafa Çiftçi, Karataş Otomotiv’de TSO Meclisi Başkanı Erol Karadaş’ı, Organize Sanayi Bölgesi’nde ise değirmen makinaları imalatı yapan Agro Premio ve karton bardak imalatı yapan YM Yavuz Makina fabrikalarını ziyaret etti.
Güncel 01.04.2022, 20:55
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Vali Çiftçi’nin ziyaretlerine, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.
(Haber Merkezi)
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