Vali Çiftçi’nin Bahabey ziyareti

Vali Çiftçi’nin ziyaretlerine, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli ve ÇESOB Başkanı Recep Gür de katıldı.

Vali Çiftçi, Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası eski Başkanı Nesimi Özkubat’ı işyerinde ziyareti sırasında, babası, CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat ve Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ile de sohbet etti.

(Haber Merkezi)

