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Vali Çiftçi’nin “Ankara” temasları

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi beraberinde AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Ankara’da bazı ziyaretlerde bulundu.

Güncel 08.11.2020, 19:01
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Vali Çiftçi’nin “Ankara” temasları

Çorum il genelinde yürütülen bazı projelerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin hızlanması adına Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere çeşitli ziyaretler bulunan Vali Çiftçi, Milletvekili Kavuncu ve Başkan Aşgın, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç’ a da nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü.

Çiftçi, Kavuncu ve Aşgın, ayrıca Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Çeşitli hediyeler verilen Varank ve Ünüvar nazik ziyaretleri için Çorum heyetine teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)

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