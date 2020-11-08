Vali Çiftçi’nin “Ankara” temasları

Çorum il genelinde yürütülen bazı projelerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin hızlanması adına Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere çeşitli ziyaretler bulunan Vali Çiftçi, Milletvekili Kavuncu ve Başkan Aşgın, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç’ a da nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü.

Çiftçi, Kavuncu ve Aşgın, ayrıca Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Çeşitli hediyeler verilen Varank ve Ünüvar nazik ziyaretleri için Çorum heyetine teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)