Vali Çiftçi’denKaya’ya kutlama

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık Caddesi'nde yeni irtibat bürosu açan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya'ya kutlama ziyaretinde bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölge Koordinatörü ve Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Caddesi’nde açtığı irtibat bürosunda misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindeki heyeti ağırlayan Milletvekili Kaya’yı son olarak Vali Mustafa Çiftçi de ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, nazik davranışından dolayı Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

