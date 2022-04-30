Vali Çiftçi’den bayram mesajı

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in sonunda bir Ramazan Bayramı’nı daha idrak ettiğimizi ve bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluştuğumuzu dile getiren Vali Mustafa Çifti, “Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hâkim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı; ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin, yaşlıların ve hastaların hatırlandığı; bizi birbirimize yakınlaştıran müstesna günlerdir” diye konuştu.

Bizleri bir arada tutan değerlerimizi yaşatıp yaygınlaştırmak için bir fırsat olan, sevinç, heyecan ve mutluluğumuzu paylaşmamıza vesile olan Ramazan Bayramı’nı hakkıyla değerlendirmemiz, birbirimize gönül kapımızı açarken, aile büyüklerinin hayır dualarını almamız ve gözlerimizin nuru, evin neşesi olan çocukları sevindirerek öksüz ve yetimleri de unutmamamız gerektiğini belirten Vali Çiftçi yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi.

“Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Çorumlu hemşerilerimin Mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu güzel günlerin sevincini ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle bayramın İslam âlemiyle birlikte tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

