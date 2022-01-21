Vali Çiftçi’den zanaatkarlara tebrik

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fındıkcı’yı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, inşaat alanını gezmiş, çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler almıştı.

Yapılan çalışmalardan ve Çorum’a örnek bir sanayi sitesi kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı’ya bir tebrik belgesi gönderdi.

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden biri olacağına dikkat çeken Vali Mustafa Çiftçi, tebrik belgesinde de “Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini ilimize kazandırmak amacıyla yapmış olduğunuz çalışmalarla sanayi sitesi inşaatını %40 seviyesinde gerçekleştirmenizden ve kooperatif başkanlığına yeniden seçilmenizden dolayı şahsınızda tüm üyelerinizi tebrik eder, hayırlı çalışmalar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin gönderdiği tebrik belgesi kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı başta olmak üzere kooperatif yönetimi ve çalışanları ile yüklenici firma tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Vali Mustafa Çiftçi’ye gösterdiği nazik davranıştan dolayı teşekkür ederken, yaptıkları çalışmanın takdir ediliyor olmasının da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

