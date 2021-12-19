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Vali Çiftçi’den Zanaatkarlar’a övgü 

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yapımı aralıksız olarak devam eden Çorum S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni gezdi.

Güncel 19.12.2021, 02:00
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Vali Çiftçi’den Zanaatkarlar’a övgü 

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak ile birlikte Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi inşaat sahasına giden Vali Mustafa Çiftçi, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, başkan yardımcısı Halit Bölükbaş, yönetim kurulu üyeleri Kadir Akdağ, Yalçın Keşçi, Denetim Kurulu üyeleri Halit Bektaş, Ali Okur ve Yunus Türkoğlu, yüklenici firma yöneticileri ve çalışanları tarafından karşılandı.
İlk olarak kooperatif yönetim merkezini ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, kooperatifin genel durumu ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, 615 dönümlük bir alana sahip kooperatif arazinin 280 dönümlük alanına işyerlerinin yapıldığını bildirdi.

7 MESLEK GRUBUNA 505 İŞYERİ YAPILIYOR
Tamamı 505 işyerinden oluşan S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde 7 meslek grubunun bulunacağını açıklayan Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, işyerlerinin tamamlandığında kent merkezinde bulunan bazı esnaf kesimlerinin de kooperatife taşınacağını vurguladı.
Yapımına öncelik verilen hurdacılar bölümünde işyerlerinin bittiğini ve ruhsatların alınmasıyla birlikte de esnafın taşınabileceğini kaydeden Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, diğer bölümlerde de çalışmaların planlandığı şekilde aralıksız olarak sürdürüldüğünü anlattı. Kooperatif yönetim olarak müteahhit firma ile uyum içerisinde üyelere ve esnaf sanatkarlara hizmet için çalıştıklarını dile getiren Mustafa Fındıkcı, ziyaretlerinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.

ESNAFIMIZ ÇOK RAHATLAYACAK
Vali Mustafa Çiftçi de, böyle bir sanayi sitesinin Çorum’a yapılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, kooperatifi ziyaret ederek çalışmaların ne düzeyle olduğunu yerinde görmek istediklerini söyledi.
Çok amaçlı ve özellikle de hurdacılar ve şehir merkezindeki bazı esnafların taşınacağı alanların bulunmasının önemli olduğunun altını çizen Vali Çiftçi, hurdacılarda zaman zaman güvenlik konusunda bir takım sıkıntılar yaşandığını, taşınmalarla birlikte bu sıkıntıların da önüne geçilebileceğini kaydetti. Vali Çiftçi, şehir içindeki bazı tamir-onarım yapan esnafların da siteye taşınacak olmasının kentte bir takım sıkıntıların önüne geçilmesi açısından iyi olacağını ifade etti.
SİTEYE 2022’DE TAŞINMALAR OLACAK
Vali Mustafa Çiftçi, sitenin yapımını üstlenen müteahhit firma yöneticileriyle de görüştü. Vali Mustafa Çiftçi’ye çalışmalar hakkında bilgiler veren Müteahhit firma yöneticisi İrfan Yaşar, daha önce de Çorum merkezde 3 ayrı sanayi sitesi yaptıklarını hatırlattı.
Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi inşaatında da planlandığı gibi çalışmaların sürdürüldüğünü belirten İrfan Yaşar, Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle başta demir olmak üzere inşaat malzemelerinde fiyatların değişmesine rağmen çalışmaları durdurmadan devam ettirdiklerini açıkladı. Kooperatifin tamamının 2025-6 yılına kadar bitirilmesinin hedeflendiğini anlatan firma yöneticisi İrfan Yaşar, biten bazı işyerlerine ise 2022 yılından itibaren taşınmaların olabileceğini ifade etti.
YÖNETİM VE FİRMAYA TEBRİK
Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ndeki çalışmaların ve gelişmelerin Çorum esnafı adına sevindirici boyutlarda olduğunu söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, “Görülen o ki, kooperatif başkan ve yönetimi ile müteahhit firma arasında uyumlu bir çalışma var. İnanıyorum ki, kısa sürede işyerleri tamamlanır ve büyük bir umut bağlayan esnafımıza teslim edilir. Bizler de üzerimize düşen ne varsa, her konuda arkadaşlarımıza yardımcı olmaya hazırız. Kendilerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.
Vali Mustafa Çiftçi, daha sonra tamamlanan işyerlerini gezdi ve Hurdacılar Sitesi’nde incelemelerde bulundu.
 

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