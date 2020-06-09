Vali Çiftçi’den yaşayan kültür hazinesine ziyaret

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy’un da hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi, Musa Yıldız ile bir süre sohbet etti.

Ayrıca köyün yıkılmaya yüz tutmuş okulunu da inceleyen Çiftçi, köy meydanı çevre düzenlemesi konusunda da gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi.

(Haber Merkezi)