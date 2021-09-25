Vali Çiftçi’den Yakamoz Turşu’ya ziyaret 

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yakamoz Turşu Fabrikası’nı ziyaret ederek üretim hakkında fabrika sahibi Onur Kalaycı’dan bilgi aldılar.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, Çorum ekonomisine önemli katkılar sağlayan Yakamoz Turşu’yu takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.

(Haber Merkezi)

