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Vali Çiftçi’den vefa grubuna ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi beraberinde Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile birlikte öğretmenlerden oluşan vefa sosyal destek grubunu ziyaret etti.

30 Nisan 2020 Perşembe 21:00
Vali Çiftçi’den vefa grubuna ziyaret

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yayımlanan genelgeyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanlara hizmet ulaştırmak amacıyla Çorum'da da oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor. Vali Mustafa Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Albayrak İlkokulu'nda faaliyet gösteren, gönüllü olarak öğretmen ve idarecilerimizden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini ziyaret etti. Vali Mustafa Çiftçi, burada yürütülen çalışmalar hakkında Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Ahmet Aktaş'tan bilgi alarak, görevi başındaki personele de gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 30.04.2020 23:58
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