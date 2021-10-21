Vali Çiftçi’den Ülkü Ocakları’na destek ziyareti

Vali Çiftçi, ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisinde onaylanan metninde, Ülkü Ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören maddenin akıl dışı bir karar olduğunu söyledi. Son zamanlarda gerek içeriden gerek dışarıdan Ülkü Ocaklarına yönelik artan saldırıları dikkatle takip ettiğini belirten Vali Çiftçi, özellikle Amerikan Senatosu’nun Ülkü Ocaklarını hedef alan tutumuna karşı Ülkü Ocakları’nın yanında olduklarını ifade etti.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve yönetimi tarafından karşılanan Vali Çiftçi, ocak binasını gezerek incelemede bulundu. Vali Çiftçi’ye Ülkü Ocakları’nın faaliyetleri hakkında da bilgi verilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orhan Tosik, gerçekleştirmeyi düşündükleri eğitim, kültür ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Ülkücü gençlerle de sohbet eden Vali Çiftçi’ye ziyaret anısına Orhan Tosik tarafından Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethini simgeleyen bir pano hediye edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

