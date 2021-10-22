Vali Çiftçi’den TÜGVA’ya destek

Vali Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı’nın gençlerin dini, ahlaki, kültürel ve medeniyet değerlerini yeni nesillere rehberlik yapabilmenin hedeflendiğini belirterek TÜGVA şubelerinin de gençlerin kaliteli zaman geçirebildikleri yerler olduğunu dile getirdi.

Son dönemde çeşitli tepkilerin yöneltildiği TÜGVA’ya destek ziyaretinde bulunarak İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ile gençlerle buluşan Vali Çiftçi, vakfa karşı yapılan haksız ve hukuksuz algılar karşısında her zaman TÜGVA’nın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.

TÜGVA’nın yaptığı gençlik çalışmalarını takip ettiğini ifade eden Vali Çiftçi, bu çalışmaların memleket için çok önemli olduğunu ve desteklediğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜGVA İl Temsilcisi Kayabaşı “Yakın zamanda Vakfımıza karşı karalama kampanyası yürütülmektedir. Mesnetsiz iddialar ile vakfımızı yıpratmaya çalışıyorlar. Biz gençleri rızık derdiyle korkutmaya çalışan, tehditvari söylemler ile bezdirmeye çalışan o kişilere karşı eskisinden daha da güçlüyüz. Bizler gençler olarak asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Kayabaşı, Vali Çiftçi’nin yanlarında olmasının kendilerine kuvvet verdiğin de kaydederek teşekkür etti. TÜGVA’da gençlerle vakit geçiren Vali Mustafa Çiftçi, onlara hediye verip hatıra fotoğrafı da çekindi.

(Aliye ÖNCEL)

