Vali Çiftçi’den Tıp Bayramı kutlaması

Vali Mustafa Çiftçi, tüm dünya ile birlikte milletimizin de yaşadığı yeni tip koronavirüs sürecinde titizlikle ve özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

Her alanda güçlü ve müreffeh bir devlet olabilmenin ön şartlarından birinin sağlıklı bireylere sahip olmak olduğunu hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi: “Sağlık; huzur ve mutluluğun vazgeçilmez unsurudur. Nitekim Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman; “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi” derken bu gerçeğe işaret etmiştir.

En zor zamanlarımızda sevdiklerimizi, canımızı emanet ettiğimiz, mesai mefhumu gözetmeden, her türlü zorluğa rağmen görevini fedakârca yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Tüm dünya ile birlikte milletçe yaşadığımız bu zorlu süreçte büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürerek Çorum’a hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı hizmetler ve sağlıklı günler niyaz ediyorum.

(Haber Merkezi)

