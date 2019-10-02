Vali Çiftçi’den taziye ziyareti

Kore Gazisi Mustafa Aykaç’ın evine taziye ziyaretinde bulunan Vali Mustafa Çiftçi’yi Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner karşıladı.
Vali Mustafa Çiftçi ’ye taziye ziyaretinde Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer eşlik etti.
Bilindiği gibi Sungurlulu Kore Gazisi Mustafa Aykaç geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 3 çocuğu olan Kore Gazisi Aykaç, önceki gün öğle namazına müteakip Sungurlu Ulu Camii’nde İlçe Müftüsü İbrahim Köksal’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından törenle Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilmişti.
(Haber Merkezi)