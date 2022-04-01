Vali Çiftçi’den subay ve astsubaylara başarı belgesi
Güncel 01.04.2022, 20:56
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Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı personelinden J. Ütğm. Nuri Uyar, J. Asb. Kd. Üçvş. Murat Öksüz, J. Asb. Kd. Çvş. Eray Akdüne ve J. Uzm. Çvş. Hasan Hüseyin Dağdelen’e başarı belgesi verdi.
Törende, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. İlhan Uzunoğlu da hazır bulundu. (Haber Merkezi)
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