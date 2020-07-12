Vali Çiftçi’den Sinop Valisi’ne kutlama
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Sinop Valisi olarak atanan Vali Erol Karaömeroğlu’na kutlama ziyaretinde bulundu.
Güncel 12.07.2020, 18:55
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Valilik girişinde Vali Karaömeroğlu tarafından karşılanan Vali Çiftçi, Valilik şeref defterinin imzalamasının ardından makama geçti. Vali Çiftçi ziyarette Vali Karaömeroğlu’nu kutlayarak yeni görevinde başarı diledi. Vali Karaömeroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette Vali Çiftçi, Çorum ilinin yöresel lezzetlerinin bulunduğu sepet hediye ederken, Vali Karaömeroğlu ise Sinop’a özgü gemi maketi hediye etti.
(Haber Merkezi)
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