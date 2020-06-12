Vali Çiftçi’den Âşık Borani'ye anlamlı jest

Âşık Borani’yi Sarimbey Köyü’nde ziyaret eden Vali Çiftçi, “Ülkemize ait milli değerlerimizi tanımak, tanıtmak bu değerlerini sahiplenerek gelecek nesillere aktararak örnek oluşturmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilimizin değerli ozanlarından Âşık Borani’nin iki cilt kitabı bastırıldı. ‘Âşık Borani - Söz İnsanın Aynasıdır’ isimli iki ciltten oluşan kitabın birinci cildi 564 sayfadan, ikinci cildi ise 604 sayfadan olmak üzere toplam 1148 sayfadan oluşmaktadır” dedi.

(Haber Merkezi)