Son Dakika

Vali Çiftçi’den Âşık Borani'ye anlamlı jest

Vali Mustafa Çiftçi, ilimizin önemli ozanlarından Âşık Borani’nin iki ciltlik, “Söz İnsanın Aynasıdır” eserini İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırıp kendisine hediye etti.

Güncel 12.06.2020, 12:28 12.06.2020, 15:27
499

Âşık Borani’yi Sarimbey Köyü’nde ziyaret eden Vali Çiftçi, “Ülkemize ait milli değerlerimizi tanımak, tanıtmak bu değerlerini sahiplenerek gelecek nesillere aktararak örnek oluşturmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilimizin değerli ozanlarından Âşık Borani’nin iki cilt kitabı bastırıldı. ‘Âşık Borani - Söz İnsanın Aynasıdır’ isimli iki ciltten oluşan kitabın birinci cildi 564 sayfadan, ikinci cildi ise 604 sayfadan olmak üzere toplam 1148 sayfadan oluşmaktadır” dedi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
26°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 12 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:45
İkindi 16:44
Akşam 20:18
Yatsı 22:07

Gelişmelerden Haberdar Olun

@