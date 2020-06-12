Vali Çiftçi’den Âşık Borani'ye anlamlı jest
Vali Mustafa Çiftçi, ilimizin önemli ozanlarından Âşık Borani’nin iki ciltlik, “Söz İnsanın Aynasıdır” eserini İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırıp kendisine hediye etti.
Güncel 12.06.2020, 12:28 12.06.2020, 15:27
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Âşık Borani’yi Sarimbey Köyü’nde ziyaret eden Vali Çiftçi, “Ülkemize ait milli değerlerimizi tanımak, tanıtmak bu değerlerini sahiplenerek gelecek nesillere aktararak örnek oluşturmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilimizin değerli ozanlarından Âşık Borani’nin iki cilt kitabı bastırıldı. ‘Âşık Borani - Söz İnsanın Aynasıdır’ isimli iki ciltten oluşan kitabın birinci cildi 564 sayfadan, ikinci cildi ise 604 sayfadan olmak üzere toplam 1148 sayfadan oluşmaktadır” dedi.
(Haber Merkezi)
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