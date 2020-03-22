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Vali Çiftçi’den sağlık görevlilerine teşekkür

Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, acil servisi ve diğer servisleri yerinde inceledi.

Vali Çiftçi’den sağlık görevlilerine teşekkür

Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, acil servisi ve diğer servisleri yerinde inceledi.

22 Mart 2020 Pazar 21:20
Vali Çiftçi’den sağlık görevlilerine teşekkür

Bugünlerde korona virüs nedeniyle alınan tedbir ve çalışmaların eksiksiz ve titizlikle sağlık çalışanlarınca yerine getirildiğini tespit eden Vali Çiftçi, sağlık ordusunun mesai mefhumu gözetmeksizin, aile ve çocuklarını görmeden, görevlerinin başında fedakârca çalıştıklarını görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

İl Sağlık Müdüründen, başhekiminden, doktor, hemşire, temizlik görevlisine kadar hizmet veren tüm sağlık görevlilerinin görevleri başında vatandaşlara güven ve moral verdiğini belirten Çiftçi, “Tüm sağlık çalışanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Çorum halkı adına hepsine ayrı ayrı selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi) tığı açıklamada kentte bulunan parklarda bulunan tüm oturma guruplarının kaldırılmaya başlandığını belirterek, “Tüm dünyada olduğu gibi korana virüsünün ülkemizde de etkileri görülmeye başlandı. Ancak, devletimiz korona virüsü ile ilgili tüm tedbirleri almaya önceden başlamıştı. Biz de bu kapsamda vatandaşlarımızın güvenle bu süreci atlatabilmeleri için alınan tedbirleri uyguluyoruz. Parklarda vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz oturma guruplarını onların sağlığı için kaldırıyoruz. Kameriyelerimizin ve çocuk oyun alanlarımızın etrafına şerit çekiyoruz. Tüm bunları vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına yapıyoruz. Bu anlamda hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. Lütfen evlerinizde kalın.”

(Yusuf ÇINAR)

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