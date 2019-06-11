Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
92826
ALTIN
247.556
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3775
EURO
6.5894

Vali Çiftçi’den Rektör Öztürk’e iadeyi ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e iadeyi ziyarette bulundu.

Vali Çiftçi’den Rektör Öztürk’e iadeyi ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e iadeyi ziyarette bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 20:31
Vali Çiftçi’den Rektör Öztürk’e iadeyi ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hitit Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan ve geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Reha Metin Alkan’dan görevi devralan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ağırladı.

Vali Çiftçi, göreve başlar başlamaz ilk olarak kendisini ziyaret eden Rektör Öztürk’e iadeyi ziyarette bulunarak hem yeni görevinden dolayı kutladı hem de yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Çiftçi ve Rektör Öztürk ziyaret nedeniyle karşılıklı hediyeleşti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Kavuncu, Rektör Öztürk ve Başhekim Sezikli’yi kutladı
Kavuncu, Rektör Öztürk ve Başhekim Sezikli’yi kutladı
Sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi
Sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi
Göğsünde kitle tespit edilen hastaya 7 ay sonraya randevu
Göğsünde kitle tespit edilen hastaya 7 ay sonraya randevu
Gezgin arıcıların ikinci durağı Osmancık
Gezgin arıcıların ikinci durağı Osmancık
“Çocuklar tatili bilgisayar başında bitirmesin”
“Çocuklar tatili bilgisayar başında bitirmesin”
“Kızılay, Türk Milleti’nin şefkat eli”
“Kızılay, Türk Milleti’nin şefkat eli”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim