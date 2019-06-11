Vali Çiftçi’den Rektör Öztürk’e iadeyi ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hitit Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan ve geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Reha Metin Alkan’dan görevi devralan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ağırladı.

Vali Çiftçi, göreve başlar başlamaz ilk olarak kendisini ziyaret eden Rektör Öztürk’e iadeyi ziyarette bulunarak hem yeni görevinden dolayı kutladı hem de yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Çiftçi ve Rektör Öztürk ziyaret nedeniyle karşılıklı hediyeleşti.

(Volkan SINAYUÇ)