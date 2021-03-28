Vali Çiftçi’den Paydar’a kutlama

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yeni görevine başlayan Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Paydar’ı makamında ziyaret etti.

Vali Çiftçi, geçtiğimiz haftalarda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne Başhekim olarak atanan ve görevine başlayan Abdullah Paydar’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Vali Çiftçi, Paydar’a yeni görevinde başarı diledi.

Başhekim Abdullah Paydar da Vali Çiftçi’ye nazik ziyareti için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

