Vali Çiftçi’den Otizm Gönüllüleri Derneği’ne ziyaret

Ziyarette otizmli çocukların İlahiyat Fakültesi’nde çalışmalarını yaptığı ilahi grubu tarafından mini bir konser verildiğini anlatan Dernek Başkanı Emine Çelen, çocukların sosyal etkinlikler yapması için kiralanan dernek evi ve bahçesini gezen Vali Çiftçi’nin, eksiklerin liste haline getirilmesini, eksikler konusunda gerekli desteğin verileceğini eksikler için gerekli desteğin verileceğini dile getirdiğini anlattı.

Çelen Vali Çiftçi’nin ziyaretinde çocuklara da hediyeler vererek sevindirdiğini kaydetti.

(Haber Merkezi)