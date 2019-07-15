Vali Çiftçi’den mesaj

15 Temmuz’un milletin ve devletin maruz kaldığı en büyük ihanete karşı şanlı direnişin yıldönümü olduğunu ve Türkiye’nin tarihin en alçak, kanlı ve hain darbe girişimi ile karşılaştığını söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, “Aziz milletimizin geleceğini ipotek altına almak isteyen FETÖ’nün 40 yıllık ihanet tertibatının en kanlı ayağı o gece sergilenmiş ve milletin vergisi ile alınan silahlar, tanklar, uçaklar ve helikopterlerle yine milletin canına, birliğine, dirliğine kastetmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı sesisin millet için umut olarak gün doğmadan yeni bir sabahın muştusu olduğunu belirten Vali Çiftçi, mesajında şu görüşlere yer verdi: “15 Temmuz milletimiz, tıpkı Haçlı seferlerinde, Çanakkale Harbi’nde, Malazgirt’te, İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi bağımsızlığına, onuruna, istikbaline ve istiklaline kast eden hain elleri kırarak, iman ve inancın silahlardan daha üstün olduğunu, bir milletin esir edilemeyeceğini, o gece tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz bize tekrar gösterdi ki, bu topraklarda bizi biz yapan o ruh ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. 15 Temmuz’daki şanlı direniş yıllar geçse de asla unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum”

(Volkan SINAYUÇ)