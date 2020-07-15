Vali Çiftçi’den kutlama ziyareti
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi bölgemizdeki illere yeni atanan Valilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.
Güncel 15.07.2020, 19:54
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Vali Çiftçi, 10.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliği görevine atanan hemşehrimiz Mustafa Masatlı’ya da kutlama ziyaretinde bulundu.
Valilik girişinde Vali Masatlı tarafından karşılanan Vali Çiftçi, Valilik şeref defterini imzalamasının ardından makama geçti. Vali Çiftçi ziyarette Vali Masatlı’yı kutlayarak yeni görevinde başarı diledi.
Çorumlu Vali Masatlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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